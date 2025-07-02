Воспитанник «Спартака» может продолжить карьеру в Первой лиге

Воспитанник академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова Владислав Мастерной может продолжить карьеру в столичной «Родине». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство «Родины» готовится окончательно закрыть сделку с новороссийским «Черноморцем», который владеет правами на 29-летнего игрока до лета 2026 года.

Мастерной — воспитанник «Спартака». В системе красно-белых он играл с 2012 по 2015 год.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в «Балтике» раскрыли задачу на сезон.