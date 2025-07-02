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Экс-тренер «Спартака» сравнил игру ЦСКА при двух разных наставниках

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА Челестини продолжает играть по лекалам Николича
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА продолжает играть по лекалам экс-наставника Марко Николича.

«Команды готовятся к новому сезону — что ЦСКА, что «Партизан». У армейцев новая команда, новый тренер, много новых имен, играют молодые ребята. При этом удалось сохранить костяк — есть Акинфеев, Обляков, Дивеев. Пока еще рано говорить о том, что будет с ЦСКА в новом сезоне. Безусловно, у команды есть потенциал. Пока нельзя говорить, что новый тренер привнес какие-то кардинальные изменения, он использует те наработки, что были у Марко Николича. Чего-то нового я не увидел», — заявил Гладилин.

Поединок, который состоялся в рамках Братского кубка, прошел 1 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейского клуба со счетом 3:1.

12 июля команда сыграет матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Поединок состоится на «Ак Барс Арене» в Казани.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Валерий Гладилин прокомментировал жребий групп Кубка России.

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