Легендарная теннисистка назвала россиянку, которая станет первой ракеткой мира

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова, ставшая во время карьеры также призером Олимпийских игр, в комментарии для «Газеты.Ru» оценила потенциал 18-летней россиянки Мирры Андреевой, заявив, что та может достичь вершины мирового рейтинга WTA.

«У нее есть все для того, чтобы стать первой ракеткой мира. Мне нравится, как она прогрессирует, идет. Она не влетела резко, потихонечку, с каждым годом все лучше и лучше, выше поднимается, вот таким темпом она может туда подняться и там закрепиться», — считает Петрова.

Мирра Андреева в данный момент занимает седьмое место в рейтинге. В первом круге Уимблдона она со счетом 6:3, 6:3 обыграла Маяр Шериф из Египта, занимающую 86-е место в табели о рангах. Следующей соперницей россиянки станет Лючия Бронцетти из Италии, 63-я ракетка мира. На счету Андреевой два титула WTA в одиночном разряде за карьеру. В текущем сезоне она одержала 33 победы в матчах при десяти поражениях.

Ранее Даниил Медведев ответил, когда вернется в топ-10 рейтинга.