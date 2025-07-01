Медведев ответил, когда вернется в топ-10 рейтинга

Медведев заявил, что вернется в топ-10 рейтинга ATP на харде

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что вернется в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на хардовом покрытии. Его слова приводит Punto de Break.

«Перехожу на хард, и если буду играть, как в Галле или даже как сегодня, то, честно, смогу вернуться в топ-10. Все зависит от одного-двух хороших результатов. До конца года защищать много очков не нужно, так что при хорошей игре я вернусь», — заявил Медведев.

В первом круге Уимблдона россиянин проиграл французу Бенджамину Бонзи. Встреча, которая продолжалась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

По итогам турнира он покинет десятку лучших теннисистов и потеряет статус первой ракетки России.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что звездные дни Медведева прошли.