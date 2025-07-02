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«Чувствую себя одиноким»: олимпийский чемпион заявил о психологических проблемах

Теннисист Зверев заявил, что страдает от проблем с психикой
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Kirsty Wigglesworth/AP

Занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) немец Александр Зверев на пресс-конференции заявил, что страдает от проблем с психикой и думает обратиться к терапевту.

«Я бы сказал, что поменялся ментально. Иногда я чувствую себя на корте очень одиноким. Возможно, впервые в жизни мне понадобится терапия. Я прошел через множество трудностей в публичном пространстве и в жизни в целом. Я никогда раньше не чувствовал себя таким опустошенным», — заявил Зверев.

1 июля в стартовом матче на Уимблдоне Зверев проиграл французу Артуру Риндеркнешу, который занимает 72-е место в рейтинге ATP со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее уроженка России устроила скандал на Уимблдоне.

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