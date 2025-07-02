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«Заслужил»: ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнему футболисту

ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнему Кисляку
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в клубе улучшили контракт 19-летнего полузащитника Матвея Кисляка «даже без продления, потому что он это заслужил». Его слова приводит ТАСС.

«Мы улучшили контракт даже без продления, потому что он это заслужил. Находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем», — заявил Бабаев.

Также он отметил, что несмотря на то, что соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года, в клубе готовы подписать новый контракт на еще более хороших условиях.

По словам Бабаева, несмотря на длительный срок контракта, в ЦСКА готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях.

Всего в завершившемся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.

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