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«Играет странно»: экс-теннисист заявил о спаде Медведева

Экс-теннисист Чесноков заявил, что Медведев играет странно в 2025 году
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Lisi Niesner/Reuters

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков, который в своей карьере выиграл семь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поделился размышлениями о вылете Даниила Медведева в первом круге Уимблдона. Его слова приводит «Советский спорт».

»Медведев в этом году играет странно. Я не чувствую, что это тот Медведев, который был в предыдущие годы. Последние шесть лет он показывал и доказывал свой уровень. Сейчас спад, что с этим поделать? С другой стороны, Бонзи сыграл очень хороший матч. У него получилось все, что он хотел», — заявил он.

В первом круге Уимблдона россиянин проиграл французу Бенджамину Бонзи. Встреча, которая продолжалась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

По итогам турнира он покинет десятку лучших теннисистов и потеряет статус первой ракетки России.

Ранее Медведев ответил, когда вернется в топ-10 рейтинга.

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