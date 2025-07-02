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Легенда ЦСКА призвал реформировать российский футбол

Легенда ЦСКА Масалитин призвал РПЛ вернуться на систему «весна-осень»
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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо вернуться на систему «весна-осень».

По его словам, российские стадионы не предназначены для игры в зимнее время.

«Много проблем решится, если мы вернемся на весна-осень. Будем и со Второй, и с Первой лигой в одном темпе играть. У нас нет инфраструктуры, чтобы играть по схеме осень-весна. У нас никаких манежей, стадионов с крышей. Ничего не построили, зато понаобещали. Все везде одни слова. Сейчас лето — золотое время, чтобы играть, а у нас чемпионат на паузе», — заявил Масалитин.

Российский футбол играет по системе «осень–весна» с сезона-2011/12. Вместе с РПЛ на новую систему сместились все профессиональные лиги, что вызвало сложности у государственных клубов Первой и Второй лиги, чье финансирование бюджетируется на календарный год. В 2022 году произошла реформа Второй лиги, позволяющая клубам планировать расходы исходя из года в год.

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