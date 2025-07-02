В Москве состоятся соревнования Лига триатлона & Ironstar 2025

Фестиваль Лига триатлона & Ironstar 2025 состоится 5 и 6 июля на территории Гребного канала в Крылатском.

Тысячи спортсменов выйдут на старт как в индивидуальных соревнованиях, так и в командных. Впервые в рамках мероприятия будет проведен командный старт Team Race Olympic. Три участника проходят всю олимпийскую дистанцию — от плавания до финиша бега — вместе, как единое целое. Победа команды зависит не от скорости одного лидера, а от способности двигаться синхронно, помогать друг другу на каждом этапе и финишировать одновременно.

В первый день участники смогут принять в двух стартах. Сначала спортсменов ждут 1,5 км плавания, 40 км велосипедной трассы и 10 км бегового этапа вдоль воды, а после состоятся заплывы на открытой воде.

Во второй день пройдут короткие заезды: 250 м плавания, 5 км вело, 1,5 км бега, где победители будут определены через формат отбора, полуфинала и финала. Также будут проведены беговые старты для детей и взрослых.

Ironstar — крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов стартуют в различных локациях.

Ранее Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, не проводя официальных матчей.