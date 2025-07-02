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«Учитывая позицию МОК.»: министр спорта Украины о допуске России и Украины

Министр спорта Украины Бедный: нам бы хотелось, чтобы Россия не была допущена
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Министерство молодежи и спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный оценил шансы допуска сборных России и Белоруссии при текущей позиции Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводят украинские СМИ.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы ни Белоруссия, ни Россия вообще не были допущены к любым международным соревнованиям. Сегодня мы делаем все для этого. Но, учитывая позицию МОК как главной институции более реалистичной выглядит перспектива выступления под нейтральными флагами», — заявил он.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в МОК рассказали, что может повлиять на допуск россиян на ОИ 2026 года.

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