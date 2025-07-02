Экс-игрок ЦСКА заявил, что ему всегда было уютно на стадионе «Спартака»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Антон Заболотный, который перешел в московский «Спартак», признался, что всегда чувствовал себя уютно на стадионе красно-белых. Его слова приводит официальный YouTube-канал клуба.

«Еще до моего прихода в футбол, до девяти лет, я занимался гимнастикой два года. Поэтому в то время, так сказать, научился делать сальто. И, конечно, я готов это продемонстрировать и буду очень рад отпраздновать гол в своем стиле. На самом деле история очень давняя, а мне всегда было уютно играть на «Луковой Арене», — заявил он.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 18-20 июля. Точная дата игры пока не определена.

Ранее Зарема Салихова высмеяла подписание «Спартаком» Заболотного.