Уроженец Гатчины раньше времени начал праздновать победу в сете на Уимблдоне

Теннисист Бублик раньше времени начал праздновать победу в сете на Уимблдоне

Уроженец Гатчины Александр Бублик, представляющий Казахстан, раньше времени начал праздновать победу в сете в матче первого круга Уимблдона против Хауме Муньяра.

При счете 5:2 в свою пользу Бублик сел отдыхать, решив, что выиграл сет.

«Счет не 6:3? Я так радовался, что я сет выиграл», — сказал Бублик, вернувшись на корт.

Бублик уступил Муньяру в пяти сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7, 2:6.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

22 июня Бублик в финале турнира ATP-500 в Галле обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика. Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Ранее знаменитая теннисистка оценила матч Бублика с Медведевым в финале.