Легенда ЦСКА призвал определиться по поводу будущего «Торпедо»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что необходимо как можно скорее принять решение касательно будущего столичного «Торпедо».

По его словам, нельзя допустить, чтобы в предстоящем сезоне получилась история, аналогичная той, что случилась с «Химками».

«Все счета клуба заморозят, и деньги перестанут платить [если будет уголовный срок]. Где их потом искать? И зачем выходили в РПЛ, для чего? Хорошо, если проскочат, а если нет? Заканчивать чемпионат в 15 команд? Или «Оренбург» или «Урал» заявлять? Надо определяться. Какая посещаемость будет на домашних матчах «Торпедо»? Они будет собирать народу побольше, чем «Химки». Но для такого именитого клуба, как «Торпедо», две тысячи болельщиков — это несерьезно. Но сейчас начнется следствие, и случится тоже самое, что было с «Химками», — заявил Масалитин.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Ранее «Спартак» объявил о подписании бывшего игрока ЦСКА.