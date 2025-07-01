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В ФТР раскрыли причину поражения Медведева на Уимблдоне

Селиваненко отреагировал на сенсационный вылет Медведева в первом круге Уимблдона
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Francis Mascarenhas/Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко выразил мнение, что с таким количеством ошибок, как допустил вылетевший с Уимблдона Даниил Медведев, трудно рассчитывать на победу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Для Даниила сегодня матч не сложился. С таким количеством двойных и невынужденных ошибок трудно на что-то рассчитывать», — заявил Селиваненко.

Российский спортсмен проиграл французу Бенджамину Бонзи. Встреча, которая продолжалась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В следующем поединке Бонзи сыграет с победителем матча Вит Коприва (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Ранее поражение Медведева отказались называть сенсацией.

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