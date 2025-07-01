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Непомнящий вылетел из топ-10 рейтинга FIDE

Непомнящий опустился на 14-ю строчку в обновленной версии рейтинга FIDE
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IMAGO/Norbert Wienold/Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий покинул десятку сильнейших и опустился на 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Полная его версия опубликована на сайте организации.

В активе россиянина 2742 очка. Первым остался Магнус Карлсен из Норвегии с показателем 2839 баллов. Также в тройке лидеров расположились американцы Хикару Накамура (2807) и Фабиано Каруана (2784).

Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу из Индии занимает шестое место (2776). В топ-50, помимо Непомнящего, попали еще четыре россиянина: Петр Свидлер идет 33-м, Дмитрий Андрейкин — 35-м, Даниил Дубов — 39-м, Андрей Есипенко — 45-м. Сразу за пределами 50 лучших шахматистов планеты находятся еще два представителя России — Владислав Артемьев занимает 51-е место, а Володар Мурзин — 52-е.

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Ранее Магнус Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту.

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