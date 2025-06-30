Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг «Уимблдона».

В стартовом поединке россиянин обыграл Ласло Джере из Сербии.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 18 минут, завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6). Рублев 12 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. Джере сделал 13 эйсов, 12 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

Следующим соперником Рублева станет южноафриканец Ллойд Харрис, который обыграл Зизу Бергса из Бельгии — 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:2.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее поражение Даниила Медведева отказались называть сенсацией.