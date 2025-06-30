Российский теннисист в упорной борьбе уступил на старте Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин, который занимает 75-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в упорной борьбе проиграл итальянцу Лучано Дардери в первом круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 52 минуты, завершилась в пяти сетах с результатом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.

Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету его соперника девять эйсов, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Дардери сыграет с Артуром Фери из Великобритании, который сенсационно одолел австралийца Алексея Попырина — 6:4, 6:1, 4:6, 6:4.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел на старте «Уимблдона».