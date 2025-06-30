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Экс-игрок «Спартака» находится в тяжелом состоянии после инсультов

Экс-игрок «Спартака» Мухамадиев находится в тяжелом состоянии после инсультов
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Валерий Зухаров/ ТАСС

Бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев находится в тяжелом состоянии после того, как перенес несколько инсультов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

«В феврале у него случился инсульт, когда он находился на сборах с футбольным клубом «Вахш», он является его директором. После у него произошло еще несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве. Связи с ним у меня с ним нет, есть информация, что он в тяжелом состоянии», — поделился он.

58-летний Мухамадиев играл за московский «Спартак» с 1994 по 1995 год. В составе красно-белых в 1994 году он выиграл чемпионат России. Всего за команду он провел 30 поединков, в которых забил 13 мячей.

Также Мухамадиев, игравший за сборные Таджикистана и России, был футболистом московских «Локомотива» и «Торпедо». После завершения профессиональной футбольной карьеры некоторое время он работал на посту спортивного директора казанского «Рубина».

Ранее агент игрока, подозреваемого в ставке на собственный матч, назвал странность дела.

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