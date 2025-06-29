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Новый тренер ЦСКА: прошло 15 лет, а Акинфеев все еще играет

Тренер ЦСКА Челестини: звучит удивительно, что прошло 15 лет, а Акинфеев играет
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Александр Вильф/РИА Новости

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини на пресс-конференции Братского кубка удивился долговечности карьеры капитана и вратаря армейского клуба Игоря Акинфеева.

«Звучит удивительно, что прошло 15 лет, а Акинфеев играет. Я все знаю о нем, потому что футбол — моя страсть», — заявил он.

Акинфеев играл против своего нового тренера в 2010 году, когда армейский клуб проводил матч Лиги Европы с «Лозанной», за которую тогда выступал Челестини.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Челестини рассказал, что начал учить русский язык.

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