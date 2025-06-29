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В «Динамо» рассказали, что экстрасенсы предлагают снять проклятие с клуба

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: экстрасенсы предлагают снять проклятие с клуба
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб часто получает предложения услуг магического характера от людей, которые предлагают «снять чемпионское проклятие». Его слова приводит РИА Новости.

«А что касается экстрасенсов и колдунов, они часто предлагают нам свои услуги, но мы отправляем их на известный телеканал», — заявил он.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. Всего «Динамо» выигрывало чемпионат СССР 11 раз. Последний трофей был завоеван в 1976 году.

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. До конца сезона командой руководил Ролан Гусев.

13 июня клуб официально возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее в «Динамо» высказались об идее провести крестный ход вокруг стадиона.

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