Стало известно, когда Карпин должен будет покинуть «Динамо»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Валерий Карпин должен будет покинуть московское «Динамо» не позднее дня, предшествующего учебно-тренировочному сбору, в рамках которого сборная возвращается на международные турниры, передает «РБ Спорт».

Также Митрофанов отметил, что Карпин не должен покидать «Динамо» в день, когда будет объявлено о возвращении России.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпин назвал свое основное место работы.