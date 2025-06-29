Нападающий итальянского топ-клуба отказался переходить в «Зенит»

Нападающий итальянской «Ромы» Тео Абрахам отказался переходить в петербургский «Зенит». Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Николо Скира.

Британец отказался переезжать в Россию, так как надеется продолжить карьеру в топ-5 европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне Абрахам провел 27 матчей на правах аренды за итальянский «Милан», забив десять мячей.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

В первом туре нового сезона «Зенит» сыграет на своем поле с «Ростовом». 9 июля «Зенит» в товарищеском матче примет швейцарский «Сьон».

Ранее стало известно, откажется ли европейский клуб от матча с «Зенитом».