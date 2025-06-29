Депутат Свищев: уехав из России, Исинбаева бросила все свои платежи

Депутат Свищев: если Исинбаева — порядочный человек, она погасит долги

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев порекомендовал легкоатлетке Елене Исинбаевой как можно скорее урегулировать задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), передает «ВсеПроСпорт».

«Вряд ли для нее это неподъемные суммы, просто она запустила процесс уплаты налогов. Если Исинбаева — порядочный человек, она погасит эти долги. Зачем оставлять за собой такое неприятное наследие в стране?» — сказал Свищев.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. Сейчас ее задолженность — 818 тыс. после частичной выплаты долга.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

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