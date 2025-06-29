Сборная России может сыграть матч в Африке

В течение следующих двух лет рассматривается вариант организации матча между сборными Нигерии и России, который должен пройти в столице Нигерии — Абудже, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«В ближайшие два года рассматривается возможность проведения ответного товарищеского матча между сборными России и Нигерии в Абудже», — сказал источник.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

С 2022 года российские клубы и сборные проводят только товарищеские матчи. В июне национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и обыграла Белоруссию (4:1).

Ранее Валерий Карпин заявил, что не изучает биографии игроков сборной России.