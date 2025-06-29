Глава «Зенита» о победе в Кубке России: это уже до кучи

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что основной задачей команды на следующий сезон будет победа в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Наша главная задача — вернуть титул. А Кубок России? Кубок — это уже до кучи», — сказал Медведев.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Зените» назвали условие, при котором переименуют стадион в честь Сергея Семака.