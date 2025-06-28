Определился первый четвертьфиналист клубного чемпионата мира по футболу

«Палмейрас» обыграл «Ботафого» и вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира

Бразильский «Палмейрас» обыграл бразильский «Ботафого» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В овертайме единственный мяч забил игрок «Палмейраса» Паулиньо. Он отличился на 100-й минуте. В самом конце матча красную карточку получил игрок «Палмейраса» Густаво Гомес.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В четвертьфинале «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Челси» (Англия) — «Бенфика» (Португалия). Этот матч начнется 28 июня в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова обыграл «Атлетико» на клубном чемпионате мира.