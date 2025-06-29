Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы

Сборная Англии второй раз подряд стала чемпионом Европы среди молодежных команд (U-21). В финальном матче подопечные Ли Карсли в драматичной борьбе переиграли сборную Германии — 3:2.

Англия мощно начала встречу. Харви Элиотт открыл счет уже на шестой минуте, а в середине первой половины Омари Хатчинсон удвоил перевес. Команда Карсли играла лучше на протяжении всего первого тайма, но в компенсированное к нему время Нельсон Вайпер отквитал один мяч.

На 61-й минуте лидер немецкой сборной Пауль Небель восстановил равновесие, и после этого Германия давила до конца основного времени, в самой концовке усилиями того же Небеля угодив в перекладину.

Но в самом начале первого дополнительного тайма только появившийся на поле форвард Джонатан Роуи в падении головой вновь вывел Англию вперед. Германия до последнего пыталась отыграться и была близка, но удар Мерлина Реля на второй добавленной минуте приняла на себя перекладина.

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