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Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы

Англия в дополнительное время обыграла Германию в финале Евро U-21
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David W Cerny/Reuters

Сборная Англии второй раз подряд стала чемпионом Европы среди молодежных команд (U-21). В финальном матче подопечные Ли Карсли в драматичной борьбе переиграли сборную Германии — 3:2.

Англия мощно начала встречу. Харви Элиотт открыл счет уже на шестой минуте, а в середине первой половины Омари Хатчинсон удвоил перевес. Команда Карсли играла лучше на протяжении всего первого тайма, но в компенсированное к нему время Нельсон Вайпер отквитал один мяч.

На 61-й минуте лидер немецкой сборной Пауль Небель восстановил равновесие, и после этого Германия давила до конца основного времени, в самой концовке усилиями того же Небеля угодив в перекладину.

Но в самом начале первого дополнительного тайма только появившийся на поле форвард Джонатан Роуи в падении головой вновь вывел Англию вперед. Германия до последнего пыталась отыграться и была близка, но удар Мерлина Реля на второй добавленной минуте приняла на себя перекладина.

Ранее «Динамо» разгромило 2DROTS в первом матче под руководством Карпина.

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