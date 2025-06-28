Команда Загитовой делала предложение Губерниеву, от которого он отказался

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что ему поступило предложение поучаствовать в шоу фигуристки Алины Загитовой «Ассоль», от которого он отказался, передает «ВсеПроСпорт».

«Мне поступало предложение от организаторов этого шоу. Не буду раскрывать, что именно мне предлагали. Но они попросили сделать это «по дружбе». Думаю, тогда на мероприятие нужно пускать бесплатно», — сказал Губерниев.

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Алексей Ягудин рассказал, что его удивило в работе с Загитовой.