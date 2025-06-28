«Повышала голос»: Ягудин рассказал, что его удивило в работе с Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что его удивило в работе с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой над ее ро-кмюзиклом на льду «Ассоль». Его слова приводит Sport24.

«Суровый ли она руководитель? В какой-то момент да. Иногда взрослые фигуристы ведут себя как дети. Я ратую за то, чтобы разок гавкнуть и всех встряхнуть. У всех «хи-ха», «ха-ха». Она и повышала голос, старалась держать всех в тонусе»,

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова отказалась говорить о стоимости ее шоу.