Бывший игрок сборной России назвал команду, которой желает победы на клубном ЧМ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему желает победы на клубном чемпионате мира французскому «Пари Сен-Жермен», а также назвал козырь бразильских клубов.

«Пока, честно говоря, не могу назвать фаворитов. Слишком часто все меняется. Многие специалисты надеются, что «ПСЖ» выиграет и этот турнир. Если брать по игре, то бразильские команды выглядят более адаптированными к температуре. Но списывать нельзя никого – все прошли сложный групповой этап, победить может кто угодно. Мне лично хотелось бы, чтобы победил «ПСЖ», потому что там есть наш российский футболист», — отметил Деменко.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» год назад и сыграл за французский клуб 14 матчей во всех турнирах, выиграв с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Во всех трех встречах команды на групповой стадии клубного чемпионата мира он оставался в запасе.

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