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Клопп подверг критике клубный чемпионат мира

Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп подверг критике клубный чемпионат мира
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Reuters

Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике клубный чемпионат мира, передает Sport24 со ссылкой на Welt am Sonntag.

«Клубный чемпионат мира — худшая идея в футболе. Я опасаюсь, что в следующем сезоне игроки получат травмы, которых у них никогда не было». Если нет, то это произойдет на чемпионате мира (2026) или после него», — сказал Клопп.

На клубном чемпионате мира стартует стадия плей-офф. Французский «ПСЖ» в 1/8 финала встретится с американским «Интер Майами», немецкая «Бавария» сыграет с бразильским «Фламенго», а испанский «Реал Мадрид» сойдется с итальянским «Ювентусом». В других играх первой стадии плей-офф встретятся бразильские «Палмейрас» и «Ботафого», португальская «Бенфика» с английским «Челси», итальянский «Интер» с бразильским «Флуминенсе», английский «Манчестер Сити» с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и немецкая «Боруссия» с мексиканским «Монтерреем».

Ранее Дмитрий Булыкин назвал трех фаворитов клубного чемпионата мира.

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