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Бывшая третья ракетка мира объяснила прогресс молодой россиянки

Экс-теннисистка Петрова: Мирра Андреева взрослеет с каждым турниром
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Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, а также призер Олимпиады Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о шансах юной россиянки Мирры Андреевой на стартующем на следующей неделе Уимблдоне добраться до высоких стадий.

«Мирра Андреева у нас продолжает с каждым турниром не то что удивлять, но видно, что она уже повзрослела. Ей комфортно там, где она находится. Она знает, что против нее выходя все настроенные, но все равно с какой-то своей уверенностью идет и выигрывает», — считает Петрова.

18-летняя Андреева занимает в данный момент седьмое место в рейтинге WTA, в текущем сезоне на ее счету 31 победа при девяти поражениях. На Australian Open она добралась до четвертого круга, на втором турнире «Большого шлема» в сезоне «Ролан Гаррос» уступила в четвертьфинале. После него россиянка провела один турнир, проиграв в 1/16 финала турнира в Берлине Магдалене Фрех из Польши – 6:2, 5:7, 0:6.

Ранее Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге после поражения от Александр Бублика.

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