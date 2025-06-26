Месси может переехать в Саудовскую Аравию

Звездный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщают социальные сети аргентинского радио Boing 97.3.

Источник утверждает, что президент «Аль-Хиляля» Фахд бин Нафель отправился в США и провел встречу с отцом футболиста Хорхе с целью продвинуться в переговорах о переходе аргентинца уже в это трансферное окно.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее Месси отказались назвать лучшим игроком Аргентины.