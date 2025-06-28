На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин утратил титул чемпиона мира по пощечинам

Василий Камоцкий проиграл пояс чемпиона Power Slap в супертяжелом весе
close
Василий «Пельмень» Камоцкий© Power Slap

Россиянин Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, потерял пояс чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap, проиграв судейским решением американцу Дейну Вирнесу.

Главный бой турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе завершился судейским решением. Двое судей отдали победу Вирнесу со счетом 48–46, третий зафиксировал ничью (47–47).

Для Камоцкого это поражение стало первым в лиге пощечин.

30 января 2025 года Камоцкий победил американца в финале лиги пощечин Power Slap, которую создал генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, став мировым чемпионом в этом новом виде единоборств. За первый поединок он получил $25 тыс.

Российский атлет до этого приблизился к чемпионскому титулу в октябре 2024 года — тогда финальный поединок против Коа Вирнеса окончился вничью.

В феврале 2025 года Камоцкому заблокировали счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Счета спортсмену заблокировали сразу в четырех банках из-за неуплаты 85 тысяч рублей.

Ранее счета Елены Исинбаевой в России заблокировали из-за долга.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами