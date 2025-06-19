Загитова рассказала о самовыражении через одежду

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова объяснила, почему часто выбирает экстравагантные образы. Ее слова из интервью журналу «Антенна-Телесемь» передает Sport24.

«С помощью одежды я самовыражаюсь. Люблю экспериментировать. Конечно, есть те, кто критикует меня за какие-то мои наряды. Но хочется пожелать людям не бояться пробовать новые образы», — отметила фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни.