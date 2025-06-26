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Болельщики московского клуба написали открытое письмо Собянину

Болельщики «Торпедо» написали открытое письмо мэру Москвы Собянину
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Егор Алеев/РИА Новости

Болельщики московского «Торпедо» написали открытое письмо мэру Москвы Собянину, полный текст которого опубликован в Telegram-канале 19:24.

В письме указывается, что вокруг «Торпедо» и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО, что идет вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике.

«Информация о судьбе клуба и стадиона появляется крайне редко — постфактум и в основном в медиа ХМАО-Югры. Это вызывает вопросы даже о географии реального управления «Торпедо», — говорится в письме.

Также отмечается, что за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба.

22 июня стало известно о том, что «Торпедо» сыграет в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на то, что на владельца клуба Леонида Соболева и черно-белых Валерия Скородумова возбудили уголовное дело.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не завидует судьбе «Торпедо».

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