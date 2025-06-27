В РФС уверены, что рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится

Глава РФС Дюков: в России будет такой футболист, как Овечкин в хоккее

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в России появится футболист такого уровня, как хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, передает »Матч ТВ».

«Рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится. Это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей. Такие великие спортсмены, как Овечкин, рождаются раз в 20-30 лет», — сказал Дюков.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее Овечкин стал претендентом на престижную премию.