Определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу

«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу

На клубном чемпионате мира по футболу определились все пары 1/8 финала.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала:

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«ПСЖ» (Франция) — «Интер Майами» (США)

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Монтеррей» (Мексика)

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» на клубном чемпионате мира.