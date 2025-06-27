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Определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу

«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу
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IMAGO/David Klein/Global Look Press

На клубном чемпионате мира по футболу определились все пары 1/8 финала.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала:
«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)
«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)
«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
«ПСЖ» (Франция) — «Интер Майами» (США)
«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Монтеррей» (Мексика)

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» на клубном чемпионате мира.

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