«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» на клубном чемпионате мира

Английский «Манчестер Сити» в матче группового этапа клубного чемпионата мира разгромил итальянский «Ювентус».

Встреча завершилась со счетом 5:2.

В первом тайме счет открыл игрок «Сити» Жереми Доку, но через две минуты Тен Копмейнерс сделал счет 1:1. Еще до перерыва игрок «Ювентуса» Пьер Калюлю забил мяч в собственные ворота. После перерыва игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Савио сделали счет 5:1. За шесть минут до конца встречи Душан Влахович один мяч отыграл.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав девять очков. Второе место занял «Ювентус» с шестью баллами. Марокканский «Видад» и «Аль-Айн» из ОАЭ не смогли выйти в плей-офф.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф клубного чемпионата мира.