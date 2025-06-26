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Бывшая третья ракетка мира рассказал, отчего зависит успех россиянина на Уимблдоне

Экс-теннисистка Петрова: успех Хачанова на Уимблдоне зависит от посева
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Denis Balibouse/Reuters

Знаменитая в прошлом отечественная теннисистка, экс-третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о шансах россиянина Карена Хачанова на предстоящем Уимблдоне.

«Хачанов показывает стабильный хороший теннис, из турнира в турнир, делает свою программу-минимум и борется с сильными игроками, но где-то чуточку ему не везет. Поэтому, опять же, «Большой шлем» — все зависит, конечно, от посева, в какую часть они сеткой попадут, на каких будут идти сеяных», — считает Петрова.

29-летний Хачанов в данный момент занимает 19-е место в рейтинге АТР. Его лучшим результатом на Уимблдоне является четвертьфинал, куда он добрался в 2021 году. На прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала турнира АТР 500 в немецком Галле, где уступил представляющему Казахстан Александру Бублику, который затем выиграл титул, одолев в финале другого россиянина Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что три российские теннисистки сыграют в четвертьфинале турнира в Великобритании.

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