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Бывший советник владельца «Спартака» объяснил причины неудач команды

Экс-советник «Спартака» Камоцци: с Федуном у клуба было бы больше шансов на трофеи
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РИА Новости

Работавший советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что уход вице-президента «Лукойла» из клуба помешал красно-белым выиграть больше трофеев.

«Если бы Федун остался, у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи, учитывая возможности клуба. У Леонида Арнольдовича была настоящая страсть и безграничная любовь к футболу», — приводит слова Камоцци Legalbet.

Федун владел красно-белыми на протяжении 18-ти лет – с 2004 по 2022 годы, после чего передал контрольный пакет акций в собственность «Лукойла». За время управления Федуна «Спартак» выиграл свой десятый титул чемпионов России (2016/17), завоевал Суперкубок (2017) и Кубок страны (2021/22). Одним из главных достижений Федуна стало строительство собственного стадиона клуба – «Лукойл Арены».

В последнем чемпионате Российской премьер-лиги красно-белые заняли пятое место.

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