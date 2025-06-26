Овечкин установил еще одно достижение в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лидером по силовым приемам в лиге среди действующих игроков.

Овечкин занял первую строчку после того, как нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин объявил о завершении карьеры — у него 3946 силовых приемов. На счету россиянина их 3743. Лидером в истории НХЛ по этому показателю является еще один игрок «Айлендерс» Кэл Клаттербек, который завершил карьеру в апреле — 4029.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее Овечкин стал лучшим новичком последних 20 лет в НХЛ.