Российские клубы и сборную могут вернуть на международную арену до конца 2025 года

Глава РФС Дюков заявил о возможном снятии санкций с России до 2025 года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ожидает, что до конца 2025 года российские клубы и сборную могут вернуть на международную арену, передает Sport24.

«Я считаю, что предпосылки к возвращению российских команд на международную арену есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов.