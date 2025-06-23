Ковентри официально вступила в должность президента МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК), сменив на этом посту Томаса Баха.

23 июня состоялась церемония передачи полномочий новому президенту МОК.

«С благодарностью, уверенностью и радостью я передаю ключи от олимпийского дома Кирсти Ковентри, десятому президенту Международного олимпийского комитета», — сказал Бах.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. В своей карьере также она семь раз выигрывала чемпионат мира.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее американский боец с гражданством РФ раскритиковал главу МОК, назвав ее марионеткой США.