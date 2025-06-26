Российский боец UFC раскрыл, чего ему не хватает в США

Боец UFC Борщев: в Америке не хватает всего, что связано с икрой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев, проживающий в США, рассказал, по чему российскому он скучает.

«Всего, что связано с рыбьей икрой. Щучью икру очень сложно найти. У меня бабушка лепила лепешки из икры речной рыбы. Просто берешь икру, смешиваешь с тестом и лепешки делаешь. Типа котлеток. Этого очень не хватает. Ну, и горчичного масла», — заявил Борщев.

29 июня в рамках турнира UFC 317 в штате Невада Борщев в предварительном карде сразится с американцем Терренсом Маккинни. Главным поединком этого вечера станет бой грузина Илии Топурии и бразильца Чарльза Оливейры за вакантный пояс в легкой весовой категории.

Ранее поясом в легком весе владел российский боец Ислам Махачев, но он оставил его, приняв решение перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула.

В своем последнем поединке Топурия на турнире UFC 308 одолел представителя США Макса Холлоуэя. Бой завершился в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах он провел 16 поединков, одержав в них 16 побед.

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