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Кремлев заявил, что выиграл спор у Емельяненко

Кремлев: желаю Емельяненко здоровья и возвращения, но спор он проиграл
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tina_kandelaki/Global Look Press

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко проиграл спор. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ситуация с Александром Емельяненко? К сожалению, в этом споре он проиграл. Но я искренне желаю Саше здоровья и скорейшего возвращения в форму. Он настоящий боец», — заявил Кремлев.

В январе 2024 года Кремлев обещал подарить Емельяненко квартиру в Москве, если тот в течение года будет вести трезвый образ жизни. Боец утверждает, что выполнил условия спора и не проигрывал, так как его никто не видел пьяным.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее стало известно, вернется ли Александр Емельяненко на ринг.

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