Матч клубного чемпионата мира завершился массовой дракой

Матч клубного чемпионата мира между миланским «Интером» и аргентинским «Ривер Плейтом» завершился массовой потасовкой.

26 июня во встрече третьего тура группы E итальянский коллектив выиграл со счетом 2:0. На 72-й минуте отличился 19-летний Франческо Эспозито, а на 90+3-й — Алессандро Бастони.

В концовке встречи защитник «Ривера» Маркос Акунья несколько раз столкнулся с Дензелом Думфрисом из «Интера». Футболисты несколько раз пытались начать перепалку, но их разнимали судьи. После свистка об окончании встречи игроки обеих команд все-таки устроили массовую потасовку около подтрибунного помещения.

«Интер» занял первое место в квартете E, набрав семь очков, и вышел в 1/8 финала. «Ривер Плейт» стал третьим и покидает турнир.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Боруссия» вышла в плей-офф клубного чемпионата мира.