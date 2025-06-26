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Германия разгромила Францию в полуфинале чемпионата Европы по футболу

Германия со счетом 3:0 обыграла Францию в 1/2 финала молодежного ЧЕ
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Radovan Stoklasa/Reuters

Сборная Германии по футболу вышла в финал молодежного чемпионата Европы, разгромив команду Франции.

Встреча, которая состоялась на футбольной арене города Кошице (Словакия), завершилась с результатом 3:0. Уже в начале матча немцы забили дважды: на 8-й минуте отличился Нельсон Вайпер, а на 14-й — Ник Вольтмейд. Окончательный результат установил Брайан Груда на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ник Уолш из Шотландии.

В решающем матче немцы сыграют против сборной Англии.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Боруссия» вышла в плей-офф клубного чемпионата мира.

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