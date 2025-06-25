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Фетисов раскрыл, чем НХЛ лучше КХЛ

Фетисов о преимуществах НХЛ над КХЛ: там в течение сезона не грабят команды
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимы некоторые изменения, и привел в пример Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Для поднятия уровня лиги действенным инструментом является драфт, исключающий появление клубов-олигархов. Поэтому в НХЛ каждый год новый обладатель Кубка Стэнли. Там в течение сезона не грабят команды, которые успешно стартовали», — заявил Фетисов.

В финальной серии ярославская команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1. Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Для «Локомотива» этот трофей стал первым в истории клуба.

Ранее Фетисов раскритиковал НХЛ за запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

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