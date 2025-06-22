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Фетисов раскритиковал НХЛ за запрет привозить Кубок Стэнли в Россию

Фетисов: запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию не поддается логике
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за запрет привозить Кубка Стэнли в Россию. Его слова приводит «Аргументы и факты».

«Мне непонятно, почему принято решение о том, что наши ребята, завоевавшие Кубок, не могут привезти его в Россию… Непонятная для меня история. Это решение не поддается логике», — заявил Фетисов.

Также он напомнил о том, что был первым, кто привез этот трофей в Москву.

«Это было в 1997 году. Бэттмэн начал говорить, что мы не позволим, там криминал, непонятная ситуация политическая. Я все же настоял на своем», — добавил он.

Фетисов выиграл Кубок Стэнли в сезоне-1996/1997 в составе «Детройт Ред Уингз».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» в финальной серии победила «Эдмонтон» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды россиянина Сергея Бобровского со счетом 5:1. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ — это первый подобный случай за 47 лет.

Ранее хоккеист НХЛ предложил надеть на свою маму намордник.

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